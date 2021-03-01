РИАМО - 1 мар. Специалисты проверили качество фасадных и кровельных работ при реконструкции Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина на северо-востоке Москвы, были выявлены небольшие нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Реконструкция здания ведется по адресу: Шереметьевская улица, владение 8. Работы проводятся за счет инвестора.

«Сооружена надземная часть, ведутся фасадные, кровельные работы, прокладка внутренних инженерных систем», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По результатам данной проверки были выявлены некритичные нарушения, которые не влияют на безопасность здания. Ответственным были выданы предписания, в которых отражены сроки устранения нарушений.

Здание театра получит новый центральный фасад, еще появится пристройка. Рядом построят административный корпус, где разместят помещения для театрального музея. Появится комплекс апартаментов и стоянка для машин.

Завершить реконструкцию здания запланировано в 2022 году. Все выявленные нарушения застройщик устраняет в установленные сроки.