РИАМО - 1 мар. Специалисты проверили качество фасадных и кровельных работ при реконструкции Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина на северо-востоке Москвы, были выявлены небольшие нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Реконструкция здания ведется по адресу: Шереметьевская улица, владение 8. Работы проводятся за счет инвестора.
«Сооружена надземная часть, ведутся фасадные, кровельные работы, прокладка внутренних инженерных систем», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По результатам данной проверки были выявлены некритичные нарушения, которые не влияют на безопасность здания. Ответственным были выданы предписания, в которых отражены сроки устранения нарушений.
Здание театра получит новый центральный фасад, еще появится пристройка. Рядом построят административный корпус, где разместят помещения для театрального музея. Появится комплекс апартаментов и стоянка для машин.
Завершить реконструкцию здания запланировано в 2022 году. Все выявленные нарушения застройщик устраняет в установленные сроки.
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