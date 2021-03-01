РИАМО - 1 мар. Многофункциональный высотный жилой комплекс Capital Towers в Пресненском районе столицы планируется достроить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

По словам председателя комитета Олега Антосенко, высотки строят на Краснопресненской набережной, владение 14, строение 1 за счет инвестора. Три небоскреба будут рассчитаны на 787 квартир. Подземная парковка будет иметь 1315 машино-мест.

«В настоящее время в надземной части комплекса ведутся монолитные, каменные, фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.

Специалисты центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проверят толщину защитного слоя бетона и шаг армирования, класс бетона по прочности, качество поверхности железобетонных конструкций, их геометрические параметры, соосность вертикальных конструкций, а также оконные и дверные проемы, качество каменной кладки.

На этой неделе всего обследуют 48 объектов строительства, выполнят 405 исследований, из них 78 – на объектах реновации в районах Солнцево, Марфино, Коптево, Южное Тушино, Зюзино, Нагатино-Садовники и других. Также проверки пройдут на строительстве восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Каширская» до станции «Карачарово» и на объектах улично-дорожной сети.