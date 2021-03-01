РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципальным главам подготовить интересные масленичные мероприятия и провести их на высоком уровне.

«С 8 марта начинается масленичная неделя. Главы должны сделать так, чтобы было интересно, содержательно, были качественно подготовленные площадки. Эту добрую традицию, которую люди ждут и отмечают, (главы - ред.) должны организовать», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Губернатор отметил, что основные торжества в честь Масленицы пройдут 14 марта.

Праздник проводов зимы и встречи весны пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.