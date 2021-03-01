РИАМО - 1 мар. С 1 января по 28 февраля в Подмосковье было проведено 72 рейда по контролю за безопасной эксплуатацией аттракционов в торгово-развлекательных центрах и других местах массового отдыха жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В проверках приняло участие более 40 инспекторов гостехнадзора. Наша задача сделать этот вид развлечений совершенно безопасным», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что проверки выявили 123 случая нарушения требований к эксплуатации аттракционов. Нарушители оштрафованы на общую сумму около 600 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона добавил, что для профилактики нарушений обязательных требований в данной сфере владельцам аттракционов выдано 266 предостережений.

«По состоянию на 1 марта текущего года в области зарегистрировано 446 аттракционов, которые эксплуатируют более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И благодаря постоянному техническому контролю, можно сказать, что в целом аттракционы в Подмосковье безопасны», - подчеркнул Воскресенский.

Он отметил, что в течение порядка десяти лет в Московской области не было ни одного несчастного случая на аттракционах.

По его словам, больше всего аттракционов расположены в городских округах Химки, Мытищи и Домодедово. Мероприятия по контролю за их безопасной эксплуатацией в регионе будут продолжены.