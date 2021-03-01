РИАМО - 1 мар. Второй корпус школы №10 в Чехове планируют сдать к 1 сентября, решение о строительстве школы было принято в 2016 году, сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

«Ваше поручение по строительству второго корпуса школы выполняется. Это довольно трудный объект. Решение о строительстве школы было принято в 2016 году, разрешение на строительство получено в 2017 году, но, к сожалению, застройщик не выполнил своих обязательств», - сказал Артамонов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящем составом правительства Московской области.

Он уточнил, что после поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в августе 2020 года начались строительные работы.

По словам Артамонова, что за ходом работ идет ежедневный контроль. ​