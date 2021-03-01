РИАМО - 1 мар. Здание филиала №2 детской городской поликлиники №58 открыли в районе Щукино после комплексной реконструкции, также в Лианозове начал работать обновленный филиал №2 детской поликлиники №125, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, до конца года в городе планируют открыть после реконструкции еще несколько десятков поликлиник.

«Мы открыли уже девять зданий поликлиник, в которых закончилась реконструкция. Судя по первым отзывам, москвичи довольны, в новых поликлиниках они чувствуют себе гораздо более комфортно, а новое оборудование позволяет проходить рядом с домом многие исследования, ради которых раньше приходилось ездить в другие медучреждения», – отметил Собянин.

Так, в поликлинике в районе Щукино появились 593 единицы современного медоборудования, среди них - два аппарата УЗИ. В кабинете офтальмолога установили авторефрактометр, проектор знаков, щелевую лампу. Кабинет оториноларинголога оборудовали ЛОР-комбайном и автоматическим креслом. В хирургическом кабинете есть многофункциональный стол для малой хирургии, лапароскоп, электроотсос, лазерный аппарат и электроскальпель для рассечения тканей и коагуляции сосудов.

Кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы не создавать очередей и сделать ожидание приема комфортным.