РИАМО - 1 мар. В зимний период 2020-2021 годов объемы обработки дорог в Подмосковье стали рекордными за три года, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Согласно информации на слайде, представленном Кротовой на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов, всего за зиму в регионе обработано 1,7 миллиона километров дорог. Количество проведенных циклов обработки составило 69 единиц, в работе задействовали 2272 единицы техники и 3160 дорожных рабочих.

«Из 117 дней 44 дня шел снег, выпало до двух метров снега. Ситуация в регионе осложнялась и падением температуры до минус 32 градусов», — отметила Кротова.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что в регионе в течение двух недель проходила акция «Дружные соседи — чистый двор». По итогам акции, ее участниками стали почти 1,2 тысячи дворов, которые располагаются в 43 городских округах.

Цель акции – убрать снег во дворах и внутриквартальных проездах, на детских площадках, сделать это быстро и грамотно. Для участия необходимо подать коллективную заявку в свою управляющую компанию.

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