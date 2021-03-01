РИАМО - 1 мар. Прочистку системы водоснабжения проводят в подмосковной Балашихе после обнаружения в воде личинок комаров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Первые сообщения жителей микрорайона Павлино о червях в водопроводной воде появились в соцсетях 25 февраля. Люди стали проверять свои смесители и поняли, что это проблема не отдельных квартир, а всего микрорайона.

«Там проведен большой объем врезок в новой трассе, где проведена железная дорога, и, видимо, попали (в водопроводную воду - ред.) личинки комаров. Это не черви, но вид страшный. Мы сегодня получаем заключение паразитологов. Глава (Балашихи - ред.) объяснит людям, что это разовая ситуация», - сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Хромушин добавил, что специалисты проводят прочистку труб и застойных участков, где могли остаться личинки.

Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина отметила, что проверка по факту жалоб жителей Павлина, опубликованных в Telegram и соцсетях, была проведена оперативно.

«С 27 февраля ведется прочистка всей системы водоснабжения микрорайона. До пятницы будут проведены дополнительные мероприятия по санитарному исследованию проб питьевой воды в квартирах жителей», - добавила Звягина.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, после обращений жителей микрорайона Павлино была создана комиссия.

«Там новая водозаборная станция, вода в целом хорошая. Начиная с пятницы (26 февраля - ред.) мы делаем поквартирный обход: сами приходим в квартиры, проверяем фильтры, разбираем систему. Промыли уже два резервуара из четырех на ВЗУ, промыли все сети. Я думаю, что ситуация уже пошла на спад. За воскресенье-понедельник у нас обращений по этой теме нет», - заключил Юров.