РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. За февраль полицейские Щелкова зарегистрировали более 6 тысяч обращений, 118 из них касались совершенных преступлений, 103 преступления раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 35 тяжких и особо тяжких преступления, в 32 случаях установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, за этот период было задержано два лица, находящихся в федеральном розыске, и раскрыто 10 ранее совершенных преступлений», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, 14 факта мошенничества, два разбоя, восемь грабежей, 23 краж, из них две кражи из квартиры и девять - из дач и садовых домов, восемь фактов сбыта и 10 фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, шесть фактов незаконной миграции и один угон транспортного средства.