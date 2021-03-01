В прошлом году в России появились ТикТок-хаусы – коттеджи, где десятки блогеров живут и снимают контент для популярной соцсети. Многие из них находятся в Подмосковье, как, например, музыкальный ТикТок-дом Content Clan. Корреспондент РИАМО побывала в гостях у тиктокеров и разобралась, как же устроены современные объединения блогеров.

Как устроен ТикТок-хаус

Дом блогеров Content Clan находится в Солнечногорском районе. Это двухэтажный коттедж с панорамной террасой, окруженный соснами. Ворота в дневное время всегда открыты, как, впрочем, и дверь – войти может любой. Не найдя звонка, мы сразу проходим в холл – просторный зал с винтовой лестницей. Отовсюду доносятся разные звуки: из одной комнаты слышны биты, перебиваемые чьим-то пением, из другой – смех, из кухни – разговоры. Нас встречает тиктокер Алексей.

«Здесь живем и творим, – обняв нас, говорит Леша, – проходите, чувствуйте себя как дома!»

Леша окончил Ярославский университет актерского искусства. Пытался работать в театре, но на карантине осознал, что в ТикТоке тоже можно реализовать свой талант, ведь здесь даже больше возможностей для творчества.

Команда участников ТикТок-хауса делится на две части: контент-мейкеры и организационный штаб (менеджеры, PR-служба и т.д.). Также есть люди, которые отвечают за техническую составляющую: монтируют видео, организовывают работу звукозаписи, редактируют фото. Ежедневно в доме находится 15-20 человек, однако постоянно здесь живут около десяти – многие приезжают утром и уезжают в конце дня.

Сам коттедж также разделен на две части – рабочую и жилую. На первом этаже всегда происходит, как выражаются сами жильцы, «какой-то движ»: постоянные съемки, разработки идей, записи песен, собрания. Здесь находятся кухня, студия звукозаписи и монтажная, терраса для съемок, большой конференц-зал для планерок.

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Вдохновение – из классики

«Здесь у нас проходят важные сборы и иногда тусовки», – говорит Леша, провожая нас в просторную светлую комнату.

Около правой стены расставлены длинные белые диваны, у окна – небольшой стол. В центре стоят два флипчарта, кольцевые лампы, чуть дальше находятся коробки с канцелярией, одеждой и разными предметами – реквизит для съемок. Нас встречает менеджер дома Владимир.

«Обычно мы здесь собираемся примерно в 10 утра и составляем план на день. Обсуждаем всякие коллаборации с крупными проектами, кто что будет снимать, кто будет вести сториз. Без этого никак – такие планерки очень важны», – объясняет Владимир.

Каждый день на страницы аккаунта Content Clan в ТикТоке и Инстаграме участники загружают свои видео – небольшие зарисовки с шутками и обыгрыванием типичных жизненных ситуаций. У каждого блогера есть своя рубрика и тема. Главное – поддерживать активность.

«Вдохновляться для создания видео можно чем угодно: в первую очередь, конечно, ситуациями из жизни. А еще лично я иногда беру примеры из классики – очень люблю Чехова. Считаю, что они уже давно все за нас написали – нужно просто представить в более современном формате», – делится Леша.

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Стать Харли Квин

Верхний этаж отведен под жилые комнаты – здесь живут те, кто находится в доме постоянно. Пока поднимаемся, постоянно встречаем блогеров за работой: они бегают с телефонами, снимают, громко обсуждают идеи, репетируют пробные дубли.

У каждого блогера, как правило, есть свой уникальный образ и какая-то фишка, которая отличает его от остальных. Это могут быть яркий макияж, цветные волосы, необычная прическа или нестандартная одежда. Кто-то вдохновляется фильмами или книгами и копирует образ понравившегося персонажа, а кто-то доверяется фантазии и придумывает стиль самостоятельно.

Например, Ника, основательница ТикТок-хауса, выбрала себе образ Харли Квин – персонажа DC Comics. Как и Харли, девушка носит два хвостика, белую рубашку с черным корсетом, красит глаза в разные цвета: один – в синий, другой – в розовый.

«Я практически не копирую эту героиню, она мне действительно близка. Мне нравятся ее характер, манеры, стиль общения – я полностью себя с ней ассоциирую. Я считаю, что так и нужно выбирать себе персонажа, чтобы не отличаться от него в блоге и в реальности», – объясняет девушка.

Ника окончила вечернее отделение экономического университета имени Г.В. Плеханова и раньше совмещала работу по специальности с развитием аккаунта. Когда поняла, что ТикТок набирает популярность, решила заняться этим серьезнее и организовать свой ТикТок-хаус.

«Это случилось буквально полгода назад – я набрала себе в команду активных ребят с хорошими аккаунтами. Сначала нас было, конечно, немного. Но теперь мы разрослись, так что планируем переезжать в место побольше», – рассказывает Ника.

Девушка объясняет, что работать в доме намного удобнее и практичнее. По ее словам, здесь все занимаются одним делом, могут придумывать совместные идеи и помогать друг другу. Более того объединение облегчает техническую часть работы – здесь есть свои монтажеры и режиссеры.

«И еще, конечно, у нас есть менеджеры и PR-служба. Она всегда с нами в одном доме, договаривается о коллаборациях, съемках и рекламе. Можно всегда подойти вживую и понять, что к чему», – делится основательница ТикТок-хауса.

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Не тусовка, а работа

Ника живет с Ирой – милой блондинкой, которая обычно носит белую одежду. За это девушку называют «невестой».

«Если честно, я люблю черный цвет, но он меня как-то сковывает, поэтому я выбрала прямо противоположный образ. А невеста – просто необычно, мне нравится. Даже костюм есть», – рассказывает Ира, указывая на вешалку с длинной белой юбкой.

Ира профессиональная вокалистка и, так как Content Clan специализируется на музыке, ее данные очень ценят. В свободное время девушка преподает вокал частным ученикам, но из-за занятости в ТикТоке совмещать становится довольно сложно.

«Устаешь постоянно ездить туда-сюда. Наверное, буду уже полностью заниматься развитием своего блога – это требует много энергии и времени. Многие думают, что мы просто тусовка, но это не так – для нас это, прежде всего, работа», – объясняет Ира.

По словам девушек, главная сложность в работе блогера – обязательная активность в социальных сетях. Чтобы пользователи читали аккаунт, ставили лайки и писали комментарии, контент необходимо выкладывать каждый день.

«Если у тебя есть страница в Инстаграме чисто для себя – ты можешь снимать сторис и выкладывать посты, когда захочешь. Это просто твое хобби, твое желание, возможно, твой личный дневник. Когда это работа, как у нас, то выкладывать что-то нужно обязательно, независимо от твоего желания», – рассказывает Ника.

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Замуж за битмейкера Моргенштерна

Content Clan – музыкальный ТикТок-дом. Его участники снимают не только видео для социальной сети, но и создают треки. Спускаемся на первый этаж – здесь находится студия звукозаписи. Это небольшая комната со всем необходимым оборудованием: микрофоном, наушниками, специальными компьютерами и прочей техникой.

Иван – местный звукорежиссер. Он пишет аранжировки и биты известным исполнителям, а также создает музыку для участников Content Clan. Когда мы вошли, Иван сводил новый трек, который должен скоро выйти.

«Всего у нас около 15 треков, все сделали сами. Нам важно, чтобы под них хотелось танцевать, чтобы не только музыка заряжала, но и была в трендах», – объясняет Иван.

Ника и Ира включают собственные песни на всю громкость и танцуют.

«Мне часто говорят, что я пою одно и тоже. Но что я могу поделать? Если петь то, что непопулярно, невозможно будет продвигаться в ТикТоке», – делится Ира.

Блогер уточняет, что из-за алгоритмов ТикТока важно делать такую музыку, которая попадает в тренды. Девушка рассказывает, что хотела бы петь и Майкла Джексона – своего любимого исполнителя – но из-за особенностей социальных сетей это не всегда возможно.

«А я, например, меломан – могу и зарубежные треки послушать, могу и русские. Но смотря какие, например, Моргенштерна не очень люблю – мне не нравятся его некоторые высказывания. Хотя за его битмейкера я бы вышла замуж, он очень прикольную музыку создает!», – добавляет Ника.

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Родители против ТикТока

На кухне, которая находится рядом со студией, уже собралось много блогеров – все снимают, бегают, устанавливают телефоны на кольцевые лампы

«Привет всем, подписчики! У нас сегодня журналисты. Кстати, вы в прямом эфире!», – говорит нам Леша, поздоровавшись со своей аудиторией.

Две близняшки – Кристина и Аня – разрабатывают сценарий нового видео. Они не живут в доме постоянно – каждый день приезжают из Москвы. Помимо развития ТикТока девушки работают диджеями.

«Мы снимаем видео про жизнь близняшек, например, как можно сдать экзамены друг за друга или разыграть мальчиков. Еще мы профессиональные гимнастки, поэтому у нас много возможностей для создания интересных видео», – смеются девушки.

Пока блогеры снимали видео про подгоревшую яичницу, смену одежды и общались с подписчиками, мы разговорились с ребятами об отношениях с родителями.

«Тут все зависит от характера родителей. Например, наша мама довольно современная и полностью поддерживает нас – мы занимаемся тем, что приносит нам удовольствие и заработок», – рассказывают близняшки.

Однако такая ситуация не у всех – многие из-за своей деятельности редко общаются с родителями. Например, мама Ники не считает такое занятие серьезным.

«Меня мама совсем не понимает, постоянно говорит, что нужно найти нормальную работу, а не заниматься ерундой. Из-за этого мы практически не общаемся. Просто им сложно понять, что мир поменялся и появились другие виды деятельности», – говорит Ника.

По словам блогеров, такая проблема в их компании очень распространена: родители думают о том, что мир Инстаграма и ТикТока быстро рухнет. Помимо этого, мамы и папы переживают за образование ребят, которое, по их мнению, может пострадать из-за блогерской деятельности.

«Это странно, так как практически все мы считаем, что образование – это очень важно. Конечно, было бы круто, если бы придумали обучение, например, в сфере SMM по ведению аккаунтов на государственном уровне. Это было бы очень актуально – в системе пора что-то менять», – делится основательница Content Clan.

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Жизнь «по совести»

Пока мы разговаривали, у многих участников начался обед. Кто-то сам готовит, а кто-то приносит еду с собой или заказывает доставку. По словам Ники, распределения обязанностей нет – все живут «по совести».

«Мы никогда не говорим, кто за что отвечает. Понятно, если сегодня помыла полы я, завтра это сделает кто-то другой. Или если воспользовался общей посудой – за собой нужно убрать», – говорит девушка.

Не менее важно для жителей ТикТок-хауса соблюдать правила дома, которые вывешены при входе в конференц-зал. Из основного – не устраивать конфликтов, убирать за собой и не мешать другим.

«Бывают, конечно небольшие конфликты, чисто бытовые, – рассказывает Ника, – но мы стараемся все решать».

Входная дверь практически не закрывается – блогеры постоянно выходят на улицу, либо чтобы встретить новых гостей, либо чтобы снять контент. Кажется, что съемки действительно не прекращаются ни на минуту.

«Вы уже уходите? Мы думали вы будете подольше с нами», - говорит Леша, пока мы одеваемся. – Но вы приходите к нам еще: может, снимем с вами что-нибудь!»