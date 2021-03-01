РИАМО - 1 мар. Столичные полицейские задержали 22-летнего мужчину, который в съемной квартире недалеко от деревни Саларьево производил мефедрон, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ТиНАО.

В полицию обратился местный житель и рассказал, что в доме на Саларьевской улице неизвестный изготавливает наркотики. Полицейские приехали на место и задержали 22-летнего подозреваемого. При себе у него нашли пять свертков кокаина общей массой более 12 граммов и контейнер с мефедроном массой более 3 граммов.

«В ходе обыска в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления наркотических средств, а также мефедрон общей массой свыше 1,8 килограмма», — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотиков). Во время следствия подозреваемый будет находиться под домашним арестом.