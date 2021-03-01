РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В городском округе Мытищи выявили 19 новых случаев коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 8 098 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 27 февраля по 1 марта. В том числе 629 случаев – за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 8 098 случаев заболевания (плюс 19)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.