РИАМО - 1 мар. В период мощных снегопадов подмосковные власти приняли беспрецедентные меры для стабильного транспортного обслуживания жителей, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Был увеличен выпуск (автобусов - ред.) на наиболее загруженные направления – плюсом 60 автобусов. Был организован резерв автобусов», – сказала Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Кротова добавила, что водители автобусов дежурили около крупных жилых комплексов, чтобы из-за пробок не сорвались утренние рейсы.

Кроме того, пассажирам бесплатно раздавали чай, для этого организовали 132 пункта в 46 муниципалитетах. Горячий напиток можно было получить у железнодорожных станций и на автобусных остановках.

На железной дороге увеличили на 20% количество бригад, занимающихся содержанием подвижного состава. Работников, расчищающих от снега пути, станции и пешеходные переходы, в период снегопадов было больше на 956 человек.