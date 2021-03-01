РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В феврале текущего года в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе появилось на свет 307 малышей, из них 17 двойняшек, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Поздравляем с 1 днем весны и подводим итоги февраля: 307 малышей родились в МОПЦ, из них 139 – девочки, 168 – мальчики, 17 – двойни», – говорится в сообщении.

Московский областной перинатальный центр начал работу в Балашихе в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.

В 2020 году нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино был перепрофилирован для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения.

С 15 февраля роддом в Саввине возобновил прием рожениц, после того как были проведены необходимые работы по дезинфекции медучреждения.