РИАМО - 1 мар. Роскомнадзор обвинил соцсеть Twitter в нарушении законодательства РФ, так как с 2017 года там не было удалено 2862 материала с запрещенной в стране информацией, сообщает kp.ru.

«Служба направила уже более 28 тысяч заявок с требованием удалить материалы», – говорится в сообщении.

Среди оставшихся в Twitter в 2336 материалах можно найти информацию о способах самоубийства, 352 поста содержат порнографический контент. Также 174 публикации описывают способы приготовления или употребления наркотических веществ.

Ранее по требованию Роскомнадзора в мессенджере Telegram были заблокированы каналы, в которых публиковались личные данные граждан страны.​​