РИАМО - 1 мар. Решение УФАС Подмосковья, которое было вынесено в отношении ООО «Либерти» и АО «Ауксилия» за участие в картельном сговоре, признано Арбитражным судом Москвы законным и обоснованным, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили после проверки, которую провела прокуратура региона.

«В отношении обществ вынесли решения о нарушении ими антимонопольного законодательства. Картельный сговор привел к поддержанию цен на электронных торгах. Были выданы обязательные для исполнения предписания», – говорится в сообщении.

Из-за того, что нарушители не согласились с решением управления, они обратились в суд, однако он подтвердил законность и обоснованность предписаний УФАС в отношении фирм.