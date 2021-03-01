РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Плановую диспансеризацию детей, находящихся под опекой в приемных и патронатных семьях, провели в детской поликлинике №17 микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, около 50 пациентов получили заключение специалистов о состоянии здоровья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Юные жители Балашихи прошли осмотр у педиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда, хирурга, оториноларинголога, психиатра и эндокринолога. Кроме того, в этот день работала лаборатория, чтобы дети смогли сразу сдать анализы. Такие плановые диспансеризации приемных детей в медучреждении проводят ежегодно: общее время осмотра составляет около двух часов, а результаты пациенты получают сразу.

«Чтобы не было пересечения потоков и было удобно родителям и специалистам, для этих детей выделяются определенные дни. Диспансеризация проводится исключительно с профилактической целью для выявления ранних патологий», - сказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Шефиха Оруджева.

Она добавила, что детей осматривают узкие специалисты, выполняется ряд диагностических, ультразвуковых и функциональных исследований. После медосмотра 50 детей получили заключение специалистов о состоянии здоровья.

По словам Марины Латыниной, мамы восьмилетней девочки, она привела ее на медосмотр, чтобы проверить перед школой.

«Мы очень благодарны руководству поликлиники за то, что они организуют такой осмотр в нерабочее время. Тем более для тех, у кого есть дети-инвалиды под опекой. Мы можем в один день, без общей очереди с заболевшими, пройти диспансеризацию», - подчеркнула Латынина.

Консультативно-диагностическое отделение детской поликлиники №17 работает в микрорайоне Железнодорожный с 2014 года. Штат медучреждения в количестве 65 человек обслуживает 40 тысяч детей, из них 260 находятся под опекой, в приемных и патронатных семьях.