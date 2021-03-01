РИАМО - 1 мар. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом Госуслуг запускает образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку, в его рамках они смогут узнать о своих правах, льготах и защитить интересы на работе, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

ОК посещают множество людей разного возраста, которые приходят в социальную сеть, чтобы обменяться эмоциями с родными и близкими. Часто в ОК родители приходят за поиском актуальной информации и советами, и для соцсети важно, чтобы пользователи могли найти ответы на свои вопросы от экспертов и первоисточника.

«С 1 марта в официальной группе «Госуслуги для родителей» стартует серия публикаций для родителей, которые растят детей без поддержки. Полезные тексты о правах и доступных льготах будут выходит два раза в неделю в течение месяца. Первой темой станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в день старта проекта в «Одноклассниках» пройдет прямой эфир, в котором примут участие родители, юрист и психолог. Родители и эксперты поговорят о воспитании, трудовых правах и бытовых вопросах, важных для каждой семьи с детьми.

ОК регулярно проводят социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом 2020 года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете.

Проект «Госуслуги: для родителей» запущен в 2020 году. Ежедневно в соцсетях публикуется полезная информация для семей с детьми. Аудитория проекта насчитывает более 350 тысяч пользователей.​​