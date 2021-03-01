РИАМО - 1 мар. На 46 стройплощадках бюджетных объектов Подмосковья установлены камеры видеонаблюдения, к 9 марта все работы по отладке оборудования будут завершены, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Проведена работа по установке видеокамер на объектах бюджетного строительства. Запуск камер стал возможен в информационной системе «Мониторинг объектов строительства». В настоящее время в системе находится 52 объекта», - сказал Локтев.

По его словам, на сегодняшний день камеры установлены на 38 объектах, еще на восьми идет запуск и отладка видеооборудования.

Он подчеркнул, что к 9 марта планируется завершить все работы. Тогда камеры будут работать в стабильном режиме.

Кроме того, покупатели квартир в новостройках в регионе могут следить за ходом возведения домов онлайн через интерактивную карту в мобильном приложении «Подмосковные стройки».