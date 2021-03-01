РИАМО - 1 мар. Новое заведение общественного питания открылось в Химках, гости кафе смогут погрузиться в атмосферу Японии и попробовать суши, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Еще одно предприятие общественного питания распахнуло свои двери для жителей и гостей городского округа Химки. Открылся «Дом суши и пиццы» общей площадью 57 квадратных метров, площадью зала 15 квадратных метров», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Посетители кафе смогут попробовать суши, пиццу и роллы. Средний чек составит 350-500 рублей.

«Можно воспользоваться услугой по доставке еды. С открытием данного предприятия общественного питания количество рабочих мест в городском округе увеличилось еще на семь единиц», - отметил Воскресенский.

Он напомнил, что в Московской области на сегодняшний день работают более 6,2 тысячи предприятий общественного питания.