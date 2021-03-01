РИАМО - 1 мар. Стоимость строительства корпуса интерната для слепоглухонемых детей в Сергиевом Посаде составила свыше 1 миллиарда рублей, объект планируется сдать к осени, сообщил глава городского округа Михаил Токарев.

«Это уникальное наше учреждение, где проживают, учатся, получают социальное обслуживание, медицинское обслуживание, образование детишки-инвалиды в возрасте от трех до 18 лет, причем со всей России», - сказал Токарев в ходе совещания губернатора с правительством региона и главами муниципалитетов.

Он уточнил, что сметная стоимость данного корпуса после утверждения государственной экспертизы составляет чуть более миллиарда рублей.

По его словам, сейчас стоит задача, чтобы объект был сдан в эксплуатацию к 1 сентября.​

Корпус постинтернатного сопровождения будет рассчитан на 100 человек.