РИАМО - 1 мар. Дополнительные съезды с ЦКАД обустроят в Подмосковье, также ведется работа по обеспечению бессфетофорного движения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый, по чьей территории проходит ЦКАД, тоже, уважаемые главы, должен обращать внимание, насколько эффективно работает эта дорога. Мы поднимали вопросы по обеспечению бессфетоворного движения, дополнительных съездов», - отметил Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

Он добавил, что совместно с властями Москвы уже предприняты меры по выводу транзитного транспорта.

«Уже сейчас совместно с Москвой мы предприняли ряд мероприятий, цель которых – вывести транзитный транспорт, а это десятки тысяч автомобилей в день на объездную дорогу. <…> Очень важно, чтобы все государственные программы, которые направлены на развитие инфраструктуры, при больших государственных инвестициях, при поддержке президента, все без исключения работали эффективно», - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что данная работа в регионе будет продолжаться, чтобы жители и гости Подмосковья свободно передвигались на транспорте, чтобы огромный грузовой трафик был грамотно распределен по территории.

Центральная кольцевая автодорога – это один из ключевых элементов транспортной системы столицы, который разгружает МКАД и дорожную сеть Подмосковья от транзитного транспорта. Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336 километров, из которых на платной основе эксплуатироваться будут 260 километров.

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