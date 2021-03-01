В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации одной из крупнейших промзон Москвы - «Соколиной горе» на востоке столицы.

Промышленное «сердце» Москвы

Промышленная зона «Соколиная гора» находится в Восточном административном округе (ВАО) Москвы, между ТТК и МКАД. Старый пролетарский московский район, где она расположена, носит такое же название, а его история насчитывает около 300 лет.

История района связана с селом Семеновское, которое было расположено на левом берегу реки Яузы. Это место прославилось не только гвардейским Семеновским полком, но и «потешным» соколиным двором, где содержали соколов и кречетов для царской охоты. Именно так в названии района, а впоследствии – и промзоны, появились соколы.

В ряд ведущих индустриальных районов Москвы Соколиная гора попала благодаря строительству фабрик и заводов, а также развитию науки и созданию крупных НИИ. И если еще в начале прошлого века это была фабричная окраина Москвы, то сегодня район граничит с Центральным округом столицы.

В 2003 году территория Соколиной горы увеличилась на 23% из-за присоединения промзон соседних районов Перово, Измайлово и Преображенское. Район может смело претендовать на звание едва ли не самого промышленного: промзоны в нем занимают около 300 гектаров.

Если посмотреть на карту Москвы, то границы промзоны «Соколиная гора» по форме напоминают сердце. В этом есть некий знак — эта промзона действительно является промышленным сердцем столицы. Там находятся крупнейшие заводы «оборонки» и легкой промышленности, предприятия машиностроения.

Из крупнейших предприятий Москвы на территории промзоны «Соколиная гора» находятся фабрика «Красная заря», Московская шерстопрядильная фабрика, машиностроительный завод «Вперед», научно-производственное предприятие (НПП) «Сапфир», а также оборонные предприятия, в том числе одно из крупнейших — ММПП «Салют».

Там же располагаются ТЭЦ-11 имени Уфаева, которая обеспечивает электроэнергией и теплом население всего ВАО, и объекты Московского метрополитена.

Шоссе Энтузиастов делит промзону на две части: с одной стороны расположено Казанское направление МЖД, с другой — МЦК. В самом центре промзоны разместился грузовой железнодорожный сортировочный парк «Перово-4» и локомотивное депо «Москва-Сортировочная».

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Новые ЖК в сердце промзоны

Столичные власти намерены подвергнуть редевелопменту не всю промзону, а лишь северную ее часть площадью в 21 гектар. Это связано с тем, что практически все предприятия промзоны — действующие. Даже в той ее части, где пройдет реновация, с жилыми домами будет соседствовать действующее предприятие.

Это «Концерн Моринформсистема «Агат», который является одним из головных предприятий оборонной отрасли. Там на протяжении многих лет разрабатывались и производились автоматизированные системы и комплексы управления боевой деятельностью подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, а также системы управления стрельбой всеми видами корабельного оружия.

Северная часть промзоны «Соколиная гора» вошла в проект планировки территории на востоке Москвы, который столичные власти утвердили еще в 2014 году.

Эта территория ограничена 3-й улицей Соколиной горы, улицей Уткина, шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного. Полностью завершить ее реконструкцию планируется в 2022 году.

На бывшей промышленной территории уже завершено строительство жилого комплекса (ЖК) «Золотая Звезда» с подземным паркингом на 276 машин. Новые жилые дома рассчитаны 2 700 новых жителей. Рядом построят начальную школу на 350 учеников, которую возможно трансформировать в детсад на 175 мест, а также православный храм.

Юра Куевда

Как рассказала РИАМО управляющий директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE, Надежда Коркка, сегодня на территории промзоны «Соколиная гора» стоят несколько морально и технически устаревших жилых домов. А в локации неподалеку, на Гаражной улице, располагается площадка, где возведут новостройку: туда переселят собственников ветхого жилья по программе реновации.

Торговые, офисные и другие здания, которые уже есть на территории промзоны, ждет реконструкция с расширением полезных площадей. Кроме того, в рамках реновации планируется построить надземные и подземные гаражные комплексы: всего они смогут принять 1 955 автомобилей.

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Вторая «инфекционка» и Измайловский парк

Если говорить о Соколиной горе с точки зрения потенциальных покупателей жилья, то этот район, несмотря на близость к центру Москвы и Измайловскому парку, всегда считался не самым популярным в столице. Во многом это связано с его пролетарской репутацией и большим количеством заводов и фабрик, а также с пробками на шоссе Энтузиастов.

Однако, как отмечает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, сегодня часть заводов уже не работает и снесена, часть перепрофилированы.

При этом на месте останутся ТЭЦ-11 и городская инфекционная больница №2, кчто может внушать опасения будущим жителям. Кстати, эта «инфекционка» известна тем, что здесь в свое время лежал Артемий Лебедев.

Впрочем, есть у промзоны «Соколиная гора» и хорошие соседи. Это крупные торговые центры и несколько вузов: МЭИ, МТУСИ, Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма, чуть дальше — МГТУ имени Баумана и ГУУ. Кроме того, вблизи промзоны находится Измайловский парк — их разделяет Северо-Восточная хорда (СВХ).

Между тем именно СВХ является одним из достоинств района промзоны: она должна создать альтернативу загруженному шоссе Энтузиастов для автомобилистов.

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Три станции метро и дефицит социальной инфраструктуры

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С общественным транспортом на Соколиной горе проблем нет: здесь проходит достаточно много маршрутов трамваев и автобусов, а в разных частях района расположено сразу три станции метро — «Семеновская», «Партизанская» и «Шоссе Энтузиастов», а также МЦК «Соколиная гора».

Впрочем, плюсы уравновешиваются рядом минусов. Один из них — это относительная изолированность реконструируемой территории от жилой застройки на начальной стадии проекта.

«Практически со всех сторон новые кварталы будут окружены промзоной, что вынуждает при проектировании предусматривать всю необходимую инфраструктуру, так как пользоваться существующей не получится», — считает директор направления «Сопровождение строительных проектов» группы консалтинговых компаний SRG Алексей Ефанов.

По его мнению, уже построенные в районе промзоны «Соколиная гора» жилые дома имеют дефицит инфраструктуры, в связи с чем новые детсад и школа должны иметь вдвое больше мест, чем это необходимо, для проектного числа жильцов новых домов — оно оценивается в 2,7 тысячи человек. При этом парковочных мест в новом квартале проектом предусмотрено с запасом.

Впрочем, вполне вероятно, что все эти недочеты при освоении территории промзоны со временем устранят.

Как добавляет Александр Цыганов, сейчас ближе к центру Москвы уже застраивается похожий район — между станциями метро «Площадь Ильича» и «Авиамоторной», причем квартиры в нем пользуются спросом. Поэтому и у «Соколиной горы» есть реальные перспективы стать новым центром притяжения для новоселов.