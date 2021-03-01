РИАМО - 1 мар. В настоящее время на территории Подмосковья зафиксировано 162 подтопления на муниципальных и на региональных дорогах, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Всем главам необходимо организовать откачку и пропуск талых вод, а также ежедневно осуществлять выявление мест подтопления для их ликвидации», – отметила Кротова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

Количество подтоплений на региональных дорогах составляет 72, а на муниципальных – 90. На текущий момент к работе готово 279 помп и 92 илососные машины.

«В этом году небывалое количество снега. Предыдущая неделя, будущая – это частые переходы через ноль, что и способствует большому количеству потоплений на территориях», – подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.