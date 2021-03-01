РИАМО - 1 мар. Если управляющая компания в Подмосковье не выполняет свои обязанности, то ее будут просто лишать права на дальнейшую работу в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если компании, которым люди платят деньги, саботируют работу, выгоните их раз и навсегда, точка. Не нужно никого уговаривать, есть огромное количество компаний, которые хотят работать. <…> Вот эти уговоры, разговоры, они, конечно, могут вестись, должны быть предупреждения. Но всему есть меры, всему есть срок», — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

Губернатор поставил задачу представить список УК, которые будут лишены лицензии в регионе из-за невыполнения своих обязанностей.

«ПИК-Комфорт» или другая какая-то компания, меня не интересует. Меня интересует, чтобы управляющая компания, которая получает деньги людей, работала, а не валяла дурака. <…> Не нужно ничего ждать и уговаривать», — заключил Воробьев.