РИАМО - 1 мар. В Подмосковье нужны новые места для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что вакцинация от инфекции приносит результаты, а это позволяет сконцентрировать усилия врачей на оказании плановой помощи и повысить ее эффективность.
Он также отметил, что на данный момент Московская область находится в «зеленой зоне» России по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек.
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1 МАРТА
- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.
- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.
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