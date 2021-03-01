РИАМО - 1 мар. В Подмосковье нужны новые места для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что вакцинация от инфекции приносит результаты, а это позволяет сконцентрировать усилия врачей на оказании плановой помощи и повысить ее эффективность.

«Поэтому прошу команду Минздрава, главных врачей максимально быть открытыми и предлагать какие-то дополнительные удобные форматы вакцинации и поликлиники, которые являются лидерами, и стационары, и все те места, где людям удобно сделать вакцину», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области.

Он также отметил, что на данный момент Московская область находится в «зеленой зоне» России по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. ​

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.