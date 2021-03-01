РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В Люберцах состоялся финал окружного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества, в этом году он собрал 124 участника, говорится в сообщении комитета по культуре администрации городского округа.

Традиционно конкурсанты продемонстрировали свое мастерство в следующих номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство».

«В 16-й раз Красковский культурный центр открыл свои двери для юных участников фестиваля-конкурса «Зимняя радуга талантов». В этом году было подано 124 заявки. Гран-при конкурса получил Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Жар-птица» культурно-досугового центра «Союз» (руководитель Екатерина Тюняева)», - говорится в сообщении.

Участниками стали отдельные исполнители и творческие коллективы школ искусств, Домов культуры, образовательных учреждений городского округа Люберцы, соседних муниципалитетов и города Москвы.