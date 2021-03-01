РИАМО - 1 мар. Порядка 3 тысяч аграриев Московской области и сотрудников Минсельхозпрода региона провакцинированы от Covid-19, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По оперативным данным на 1 марта текущего года, количество сотрудников предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья и нашего министерства, сделавших прививку от коронавирусной инфекции составляет более 3 тысяч человек. Провакцинировались аграрии более 600 хозяйств региона», — сказал Воскресенский.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией городских округов региона и главами сельхозпредприятий проводит систематическую работу по информированию аграриев о проводимой в регионе вакцинации от Covid-19, рассылаются информационные материалы, проводятся ВКС.

«Кампания по вакцинации продолжается. В ежедневном режиме работают пункты в поликлиниках и в торговых точках области. Также на предприятия выезжают мобильные бригады медиков. На сегодняшний день потребность в вакцине составляет 6554 дозы. Вакцинация проводится бесплатно», — добавил Воскресенский.

На вакцинацию можно записаться и на региональном портале госуслуг или по телефону 122. Врач проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на вакцинацию.

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