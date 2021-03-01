РИАМО - 1 мар. Московская область находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid-19, вакцинация дает видимый результат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня прозвучит традиционная тема - это вакцинация. Мы в России находимся в «зеленой» зоне, но, к сожалению, не лидеры, а должны быть лидерами. Для этого нам нужна постоянная мобилизация», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса дает видимый результат. Это позволяет сконцентрировать усилия врачей на оказании плановой помощи пациентам.

Ранее эксперты создали карту РФ по распространению коронавируса на основе официальной статистики. В ней все регионы разбиты на группы — «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» — 1,1-1,2 (отрицательный); «темно-красные» – больше 1,2 (тяжелый). Индекс выше единицы указывает на рост распространения коронавируса, а меньше единицы — Covid-19 затухает.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.