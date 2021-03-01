РИАМО - 1 мар. Свыше 300 дворов благоустроят на северо-востоке Москвы по программе «Мой район» в новом сезоне, сообщается на официальном сайте мэра города.

Работы пройдут на нескольких сотнях объектов Северо-Восточного округа. Здесь также появятся новые общественные пространства.

«Один из самых масштабных объектов программы в этом году — продолжение парка «Яуза». Там создадут велодорожки и пешеходные маршруты, экотропу, смотровые площадки, детские и спортивные зоны», — говорится в сообщении.

Новое благоустроенное общественное пространство появится около станции метро «Бутырская». Еще одно общественное пространство с фермерским рынком создадут на Октябрьской улице.

В более чем 300 дворах отремонтируют дороги и тротуары. Также будут обновлены детские и спортивные площадки, места для отдыха. А в некоторых дворах появятся фонтаны.