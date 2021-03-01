РИАМО - 1 мар. Временно исполняющим полномочия главы городского округа Солнечногорск стал Виктор Родионов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Виктор Валерьевич Родионов - человек военный, много лет отдал вооруженным силам, работал в Москве, в команде мэра», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области.

Он отметил, что городской округ Солнечногорск непростой, а также пожелал Родионову создать сплоченную команду, которая будет настроена на те же приоритеты, что и он сам.

С 1985 по 2002 год Родионов служил в Вооруженных Силах РФ, затем работал заместителем гендиректора по коммерческим вопросам ОАО «Армстрой».

Он работал в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы. Потом его назначили на должность главы управы района Кузьминки, также он руководил районами Южнопортовый и Выхино-Жулебино.