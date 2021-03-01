РИАМО - 1 мар. Строительство объектов на территории Подмосковья должно быть не только своевременным, но и досрочным, так как для этого есть все необходимые ресурсы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас с вами есть амбиция, если просто сказать — научиться строить все объекты не просто своевременно, а досрочно. Это все реально, если подходить к этому с умом, опираться на профессиональных подрядчиков, которых у нас много. Есть из кого выбирать», — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

Почти 40 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов планируют построить в Подмосковье в 2021 году. Речь идет о 27 школах и детсадах, шести объектах здравоохранения, трех спортивных объектах и двух объектах культуры.

Кроме того, в регионе идет активное строительство объектов в особых экономических зонах, а также в сфере АПК.

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