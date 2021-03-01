РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. В городском округе Щелково более 7,5 тысячи человек сделали прививку против коронавируса, в том числе свыше 4 тысяч щелковцев прошли оба этапа вакцинации, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Медикамент применяют дважды – с разницей в 21 день, чтобы достичь максимальной иммунной реакции. В эту субботу (6 марта - ред.) можно сделать прививку в мобильном пункте на базе гипермаркета «Глобус» с 9:00 до 14:00. Записываться не нужно, главное взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

Также работают прививочные кабинеты в медучреждениях округа. В будни с 8:00 до 19:00, по субботам с 8:00 до 15:00: поликлиника №1 (улица Фрунзе), поликлиника №2 (улица Парковая), поликлиника №3 (улица Гагарина), Фряновская больница (поселок Фряново, улица Текстильщиков).

Записаться можно через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или непосредственно в поликлинике.

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