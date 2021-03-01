РИАМО - 1 мар. В Подмосковье будут следить за тем, чтобы транспорт, который стоит во дворах жилых домов, не мешал работе коммунальных служб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Коммунальные службы не должны быть блокированы машинами, которые стоят возле придомовых территорий. Все это сложные, но важные вопросы, которые я прошу решать и предлагать эффективный алгоритм», — сказал Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами муниципалитетов.

Жителей Подмосковья просят не парковать автомобили вблизи многоквартирных домов. Стоящие автомобили затрудняют проезд снегоуборочной техники и осложняют работу по вывозу снега.

С начала февраля из-за обильных снегопадов в Московской области месячная норма осадков сильно превышена. Например, в Павловском Посаде с начала месяца выпало 72 миллиметра осадков, а в Черустях и Коломне — по 69 миллиметров.