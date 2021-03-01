РИАМО - 1 мар. За минувшую зиму в Подмосковье пескосоляной смесью обработали 1,7 миллиона километров дорог, в регионе за это время прошел 21 снегопад, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Также было проведено 69 циклов обработки, задействовано порядка 2,3 тысячи единиц техники и около 3,2 тысячи дорожных рабочих.

«Из 117 дней – 44 дня шел снег, выпало до двух метров снега – все это осложнялось падением температуры до минус 32 градусов», – отметила Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал минувшую зиму «экстремально снежной». Он отметил, что зима была не только снежной, но и морозной.