РИАМО - 1 мар. За зимний период 2020-2021 годов в Подмосковье прошел 21 снегопад, высота сугробов составила до 200 сантиметров, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Из 117 дней – 44 дня шел снег, выпало до двух метров снега – все это осложнялось падением температуры до минус 32 градусов», – отметила Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

За текущую зиму пескосоляной смесью в регионе было обработано свыше 1,7 миллиона километра дорог, проведено 69 циклов обработки, задействовано порядка 2,3 тысячи единиц техники и около 3,2 тысячи дорожных рабочих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главам городских округов об их персональной ответственности за наведение порядка во время предстоящих весенних подтоплений в регионе.