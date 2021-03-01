РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главам городских округов об их персональной ответственности за наведение порядка во время предстоящих весенних подтоплений в регионе.

«Уважаемые главы! Это наша прямая обязанность – справляться с теми задачами, которые несет каждое время года. Потому что после снега выйдет другая проблема – подтопления, которые мы сейчас видим, и ямы на дорогах. Поэтому мы должны быть во всеоружии готовыми для того, чтобы обеспечивать перемены по каждому направлению», – сказал Воробьев на оперативном совещании с правительством региона и главами округов.

Он напомнил также о том, что прошедшая зима была очень сложной по климатическим условиям. Ежедневно фиксировали обращения граждан, связанные с ЖКХ.

«Обращаю внимание глав, что ваша персональная ответственность – за порядок на местах. А наша задача, регионального уровня власти, чтобы у вас были ресурсы и необходимая, эффективная партнерская координация по решению этих проблем», – подчеркнул Воробьев.

На минувшей неделе после морозов в Московский регион пришла оттепель. В Подмосковье установились плюсовые температуры. Сугробы, выпавшие за зиму, начали активно таять.