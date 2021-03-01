РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Из-за резкого потепления и таяния снега в ряде микрорайонов Балашихи возникли серьезные подтопления автодорог, в том числе на улице Гражданской в микрорайоне Салтыковка, местный житель обратился с просьбой решить проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о подтоплении территории на Гражданской улице, 5. Ранее в соцсетях жители опубликовали фото, на которых видно, что дорога между электросетью и газовой службой сильно затоплена. Это затруднило не только движение пешеходов, но и проезд автомобилей, некоторые из которых так и не смогли самостоятельно выбраться.

«Сообщение направлено на рассмотрение ответственному исполнителю. Срок рассмотрения: до 3 марта», - отмечается на портале.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.