РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Футбольный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска стал победителем турнира Winter Red Cup, который прошел в округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Турнир проходил на стадионе «Машиностроитель» с 23 января. За победу боролись шесть подмосковных команд. Организаторами турнира выступили администрация Красногорска, управление по физической культуре и спорту, ФК «Зоркий-Красногорск», Федерация футбола Московской области. Идея турнира – дать возможность футболистам приобрести соревновательный опыт и привлечь интерес болельщиков и медиа к командам третьего дивизиона.

«ФК «Зоркий» – чемпион зимнего турнира по футболу Winter Red Cup. Завершились финальные игры между командами «Север» – «Клин»(2:0), «Зоркий» – «Можайск» (4:0) и «Одинцово» – «Росич»(2:2). Победу в соревнованиях одержал красногорский клуб», – говорится в сообщении.

Капитанам команд вручили кубки и медали. Также отметили лучших игроков: Никиту Босенкова («Зоркий»), Николая Черняка («Одинцово»), Дмитрия Мишина («Росич»), Андрея Арлашина («Можайск»), Дмитрия Мусийчука («Север»), Виталия Кирсанова («Клин»). Лучшим бомбардиром турнира признан Денис Бескоровайный («Одинцово»), а приз за честную игру вручили Евгению Власову («Клин»).

«Самое главное, что все участники остались довольны. У нас действительно хорошие условия, хорошее поле. Здорово, что наша команда выиграла турнир. Для многих ребят это очень важное событие, так как это первый трофей новой молодой команды», – сказал генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.

Впереди у красногорской команды сборы, еще один предстартовый турнир и чемпионат Московской области по футболу, который начнется 17 апреля.