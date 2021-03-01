РИАМО - 1 мар. За первое полугодие 2021 года в Подмосковье должен быть установлен порядок утилизации и складирования строительного мусора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За первое полугодие 2021 года должен быть наведен четкий понятный порядок утилизации, складирования строительного мусора по самым современным стандартам. Эту работу мы совершенно точно доведем до победы», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что к этому вопросу подключились активисты-экологи и жители региона, которые сигнализируют, где есть какие-то нарушения.

По его словам, каждому жителю нужно объяснить, где и по каким стандартам утилизируется строительный мусор.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева о внесении изменений в КоАП страны, которые касаются использования камер фото- и видеофиксации для обнаружения владельцев машин, выбрасывающих мусор в неположенных местах.

Также в министерстве экологии и природопользования Подмосковья разработали проект порядка обращения на территории области с отходами строительства, а еще сноса зданий и сооружений.

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