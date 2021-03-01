РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В Королеве 7 и 8 марта проведут полимаркет, на котором представят более 80 брендов, сообщается в Instagram-аккаунте полимаркета.

Полимаркет пройдет в частной школе «Смартум» на улице Строителей, 15А.

«В первые весенние выходные, 7 и 8 марта, с 11:00 до 18:00 мы ждем вас на весеннем полимаркете. Более 80 брендов - уникальных, добрых, стильных, качественных, полезных и экологичных товаров - отбираются нами для вас», - говорится в сообщении.

На полимаркете можно найти товары для дома, одежду, украшения, косметику, детские товары, аксессуары, Zero-waste и экотовары, вкусную и полезную еду. Также пройдут мастер-классы и благотворительные проекты. Состоятся акции по сбору вторсырья, приему одежды на переработку и помощи нуждающимся.

Огранизаторы обещают интересные знакомства, теплые встречи и невероятную атмосферу.