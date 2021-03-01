РИАМО - 1 мар. Согласно данным исследования «Индекс социального благополучия регионов», Москва располагается на четвертом месте по средней зарплате – 95 тысяч рублей, пишет в понедельник газета «Известия».

«Фонд развития гражданского общества подготовил исследование «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 года. Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге», – говорится в сообщении.

Первое место в топе получила Магаданская область, она обладает самым высоким индексом. Здесь при средней зарплате в 127 тысяч рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тысячи.

В Ямало-Ненецком автономном округе зарплата составляет 96,6 тысячи, а минимум – 20,1 тысячи, что и позволило ему расположится на второй позиции топа. Третье место осталось за Сахалинской областью – зарплата 85,8 тысячи, прожиточный минимум – 20,4 тысячи рублей.

В десятке высокой заплаты также оказалась Чукотка – 117,8 тысячи рублей, Москва – 95,3 тысячи, Ненецкий автономный округ – 81,5 тысячи, Якутия – 75,5 тысячи, Санкт-Петербург – 65,4 тысячи.

По словам главы ФоРГО Константина Костина, размер зарплаты определяется, прежде всего, сложившимся уровнем оплаты труда по стране в целом, на котором сказываются структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты.