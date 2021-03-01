РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Порядка 18 тысяч кубометров снега вывезли с территории подмосковного Красногорска с начала снегопадов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Почти 18 тысяч кубометров снега вывезли с территорий округа с начала снегопадов. Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

В приоритете - уборка дорог и проездов, в частности, в отдаленных микрорайонах, парковочных пространств и дворов, а также ликвидация подтоплений.