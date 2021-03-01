РИАМО - 1 мар. Внезапный приступ недомогания может застать человека в любой момент, в связи с этим при себе необходимо иметь лекарства для экстренной помощи, сказала терапевт и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

«Это должны быть скоропомощные препараты, если есть какие-то хронические заболевания. Нужно иметь средства для снижения давления. Если у вас проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», – сказала Романенко в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что в постоянном ношении с собой препаратов от головы нет необходимости. Под исключение попадают только люди с мигренью, которым необходимы противомигренозные препараты. Они должны носить их с собой из-за необходимости начать купировать приступ. Чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет отступать боль.

Романенко отметила, что срок годности таблеток, которые человек носит с собой, не должен быть истекшим. Тоже самое относится и к истории, когда необходимой таблетки нет, а у коллег – есть. Перед тем, как взять нужный препарат, стоит быть точно уверенным в его сроке годности. Принимать просроченные лекарства. опасно для здоровья.