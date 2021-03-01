РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Благочинный Подольского округа протоиерей Олег Сердцев совершил Великое освящение престола в храме Царственных страстотерпцев, сообщил «РИАМО в Подольске» настоятель храма священник Кирилл Сложеникин.

«В храме Царственных страстотерпцев в Подольске 28 февраля было совершено Великое​ освящение престола по благословению правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия», - говорится в сообщении.

Возглавил освящение благочинный Подольского округа протоиерей Олег Сердцев в сослужении священников Подольского благочиния: настоятеля храма Царственных страстотерпцев священника Кирилла Сложеникина, настоятеля храма в честь священномученика Николая Подольского протоиерея Марка Ганабы, настоятеля Никольского храма священника Алексея Сурикова, настоятеля храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия​ иеромонаха Сергия (Александрова).

В завершение богослужения благочинный произнес проповедь и наградил грамотами в благословение за усердные труды во славу храма Царственных страстотерпцев прихожан, принимающих активное участие в жизни прихода.