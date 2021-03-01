РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Сотрудники экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России «Люберецкое» получили поздравления с профессиональным праздником, говорится в сообщении управления.

Экспертно-криминалистическая служба системы МВД России 1 марта отмечает профессиональный праздник.

«В этот день желаем сотрудникам подразделения крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, осуществления всех поставленных задач, новых достижений во всех направлениях деятельности!» - говорится в сообщении.

Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Люберецкое» осуществляет обеспечение городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

В настоящее время в экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Люберецкое» проходят службу 14 сотрудников, данный отдел возглавляет полковник полиции Владимир Фреюк. В отделе служат специалисты высочайшего класса. Сплоченный коллектив использует новейшие методы проведения исследований и экспертиз.

Эксперты-криминалисты выполняют все виды традиционных криминалистических экспертиз и исследований, таких как дактилоскопическая, баллистическая, экспертиза холодного и метательного оружия, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, трасологическая, портретная. В 2014 году была создана химическая лаборатория для производства экспертиз по исследованию наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

По итогам 2020 года сотрудники отдела по ЭКО МУ МВД России «Люберецкое» совершили 1 497 выездов на место преступления, провели 1 202 экспертизы. Благодаря работе отдела выявлено 65 преступников. По 128 происшествиям отделом дана информация о причастности лиц к совершению преступлений с использованием криминальных учетов.