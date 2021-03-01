Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет?
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Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (1/0)
У тебя большая семья?
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (2/0)
А где ты живешь?
В большом доме за городом
В съемной квартире
В собственной квартире
То в городе, то на даче
У родителей
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (3/0)
Много времени проводишь вне дома?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Нет, я работаю на удаленке, выхожу разве что ненадолго прогуляться
Постоянно где-нибудь тусуюсь
В будни разъезжаю по работе, но выходные стараюсь проводить дома
По-всякому бывает, зависит от настроения
Зависит от количества дел – бывает, целыми днями где-то пропадаю
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (4/0)
Что ты большего всего любишь из еды?
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (5/0)
Ты сова или жаворонок?
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (6/0)
А хобби у тебя есть?
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (7/0)
Какой вид спорта предпочитаешь?
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (8/0)
Выбери кота:
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (9/0)
Выбери лучший вариант досуга:
Фото Matthew Langham © flickr.com
Хорошая книга, фильм или игра
Активный отдых в компании друзей
Прогулка вдвоем по красивым местам
Попробовать что-нибудь необычное – сходить на экскурсию в темноте или прыгнуть с парашютом
Массаж, спа-процедуры, баня
Мейн‑кун, скоттиш‑фолд или сфинкс: какой кот тебе подойдет? (10/0)
Сейчас у тебя есть домашние питомцы?
Фото pixabay © Фото
Никого нет
Собака
Кошка
Хомяк/крыса/попугай
У меня целый зоопарк дома!
Скоттиш-фолд
Тебе подойдет шотландская вислоухая, или скоттиш-фолд. Это добрая и ласковая кошка, из-за особой формы ушей напоминающая сову. Скоттиш-фолды активны и ненавязчивы, спокойно переносят одиночество.
Мейн-кун
Тебе подойдет мейн-кун – мегапопулярная порода крупных котов, похожих на енотов. Мейн-куны доброжелательные, спокойно переносят одиночество, прекрасно ладят с другими животными и с детьми. Они любят охотиться, и им нужна большая территория для игр и прогулок.
Сиамская кошка
Твоим другом может стать противоречивая красавица – сиамская кошка. Эта порода своенравная и гордая, ценит независимость. Но при этом она общительная, любит поговорить-помурчать и не выносит одиночества. Сиамские кошки ревнивы и не терпят других животных в доме.
Британец
Твой выбор – кот-аристократ. Британские короткошерстые держат себя с достоинством, они сдержанны и меланхоличны, обычно не ластятся и довольно легко переносят одиночество, но к хозяевам привязываются и скучают по ним. Британцы легко контактируют с другими питомцами.
Сфинкс
Канадский сфинкс – лучший вариант для тебя. Несмотря на экзотический вид, сфинксы добродушные и миролюбивые, по характеру больше походят на собак. Они любят общаться, сидеть на руках, мурчать и тереться о хозяина. Сфинксам нужен тщательный уход, и им противопоказано одиночество – из-за него они тоскуют и могут проявлять агрессию.
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