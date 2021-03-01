Тебе подойдет мейн-кун – мегапопулярная порода крупных котов, похожих на енотов. Мейн-куны доброжелательные, спокойно переносят одиночество, прекрасно ладят с другими животными и с детьми. Они любят охотиться, и им нужна большая территория для игр и прогулок.

Твоим другом может стать противоречивая красавица – сиамская кошка. Эта порода своенравная и гордая, ценит независимость. Но при этом она общительная, любит поговорить-помурчать и не выносит одиночества. Сиамские кошки ревнивы и не терпят других животных в доме.

Твой выбор – кот-аристократ. Британские короткошерстые держат себя с достоинством, они сдержанны и меланхоличны, обычно не ластятся и довольно легко переносят одиночество, но к хозяевам привязываются и скучают по ним. Британцы легко контактируют с другими питомцами.

Сфинкс

Канадский сфинкс – лучший вариант для тебя. Несмотря на экзотический вид, сфинксы добродушные и миролюбивые, по характеру больше походят на собак. Они любят общаться, сидеть на руках, мурчать и тереться о хозяина. Сфинксам нужен тщательный уход, и им противопоказано одиночество – из-за него они тоскуют и могут проявлять агрессию.

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