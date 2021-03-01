РИАМО - 1 мар. Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья (сейчас городской округ) Александра Шестуна, осужденного за коррупцию, этапировали из СИЗО в колонию, передает ТАСС.

Шестун осужден на 15 лет колонии строгого режима за мошенничество, отмывание денег, незаконную предпринимательскую деятельность и получение взяток. Также судом ему назначен штраф в размере 49 миллионов рублей.

«Шестуна этапировали в колонию для дальнейшего отбытия наказания», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По словам супруги Шестуна Юлии, она не знает, куда именно был этапирован бывший чиновник.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взяток в особо крупном размере.

В апреле 2019 года по решению суда у Шестуна изъяли в доход государства имущество почти на 10,5 миллиарда рублей. Городской суд Подольска приговорил его 25 декабря 2020 года к 15 годам колонии строгого режима. Свою вину экс-чиновник не признал. ​​