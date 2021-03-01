РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в подмосковном Красногорске с начала пандемии превысило 14,9 тысячи, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

1 804 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье с 27 февраля по 1 марта. В том числе 629 случаев – за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск – 14 907 (плюс 29)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.