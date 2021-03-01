РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик» проверили 219 грузовых автомобилей и 107 автобусов, госавтоинспекторы выявили 44 нарушения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик», которое было продлено по 28 февраля, закончилось. Целями мероприятия были выявление и профилактика нарушений среди водителей грузового транспорта.

«Всего в период с 1 по 28 февраля сотрудниками полиции проведено 326 проверок, из них 107 автобусов и 219 грузовиков, в ходе которых выявлено 44 нарушения. Самым распространенным нарушением стало управление автомобилем без тахографа, всего зафиксировано 39 таких нарушений. Пять нарушений, выявленных инспекторами ГИБДД, касались управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - говорится в сообщении.

По всем выявленным нарушениям возбуждены административные производства в отношении водителей и юридических лиц.